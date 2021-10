Grupo EDP eleva ganhos da bolsa de Lisboa

A bolsa portuguesa iniciou, esta quinta-feira, as negociações em terreno positivo. O principal índice bolsista português (PSI 20) valoriza 1,22%, para 5,526.74 pontos.

Na abertura, a Novabase ganha 2,32% para 4,85 euros, a EDP Renováveis cresce 2,24% para 21,02 euros, a EDP valoriza 2,06% para 4,61 euros e a Altri avança 1,47% para 5,17 euros. A Sonae ganha 0,81% para 0,93 euros, a Navigator valoriza 0,88% para 2,98 euros, a REN soma 0,98% para 2,58 euros, o BCP sobe 0,62% para 0,16 euros e a Galp ganha 0,54% para 9,65 euros.

A Semapa valoriza 0,34% para 11,82 euros e a Corticeira Amorim ganha 0,33% para 12,12 euros.

A única cotada que surge em queda nesta abertura de sessão é a Greenvolt. A empresa liderada por João Manso Neto perde 0,18% para 5,69 euros.

As principais congéneres europeias apresentam uma tendência ascendente. O alemão DAX valoriza 1,05%, o francês CAC 40 ganha 1.14%, o britânico FTSE 100 soma 1,02% e o italiano cresce 0,99%. O espanhol IBEX sobe 1,29%. O Euro Stoxx abre a sessão a subir 1,23% para 4.061,85 pontos.

“As bolsas europeias arrancaram o dia com fortes ganhos, tirando partido de uma série de desenvolvimentos favoráveis”, indica nota do BA&N Research Unit. “As bolsas europeias abriram em forte alta, com os índices a subirem bem acima de 1%, aproveitando também outros desenvolvimentos com efeito positivo”.

“A volatilidade nos mercados acionistas continua ao rubro em outubro, sendo que hoje as ações estão a recuperar com força das quedas acentuadas da véspera, tal como na terça-feira tinha subido a anular o sell off da sessão anterior. A movimentação mostra como os investidores seguem nervosos perante os desenvolvimentos relacionados com as expetativas para a inflação, atividade económica e a política monetária”, adianta nota do BA&N.

No mercado petrolífero, o barril do Brent perde 0,91%, para 80,34 dólares, enquanto o WTI desvaloriza 1,52% para 76,25 dólares. As descidas do petróleo acontece após o material ascender a mais de 80 dólares pela segunda vez em duas semanas.

No mercado cambial, o euro ganha 0,11% face ao dólar, para 1,1568 dólares, e a libra esterlina soma 0,10% para 1,3593 dólares.