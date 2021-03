Grupo EDP, NOS e CTT puxam pela bolsa de Lisboa. Europa fecha em alta

O PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira subir 0,36% para 4.835,17 pontos. A liderar as subidas esteve a NOS, que valorizou 3,37% para 3,07 euros. A EDP avançou 1,77% para 4,84 euros; a EDP Renováveis ganhou 1,70% para 17,98 euros. Por sua vez, os CTT valorizaram 1,39% para 2,92 euros.

Em terreno negativo destacaram a Galp e a Navigator. Com a petrolífera a tombar 1,88% para 10,43 euros e a Navigator a recuar 1,07% para 2,77 euros. A Pharol caiu 0,83%, depois de apresentar resultados e de se conhecer que a Oi conclui venda de UPI Data Center à Titan Venture Capital e Investimentos Ltda.

A operação transferiu a totalidade das ações de emissão da SPE Data Center para a Titan, e permitiu um encaixe de uma parcela de 250 milhões de reais à vista, em cash, sendo os restantes 75 milhões de reais pagos em parcelas. Trata-se de mais uma etapa do Plano de Recuperação Judicial e do Plano Estratégico de Transformação da Oi.

A energia é exceção aos ganhos europeus. O EuroStoxx 50 valorizou 0,55% para 3.850,6 pontos eo Stoxx 600 avançou 0,87%.

Nas bolsas, o FTSE 100 de Londres ganhou 0,80% para 6.803,61 pontos; o CAC valorizou 0,32% para 6.055,4 pontos; o DAX subiu 0,66% para 14.557,6 pontos; o FTSE MIB fechou a subir 0,50% para 24.261,12 pontos e o IBEX ganhou 0,26% para 8.657.7 pontos.

A Varta foi o título que mais subiu no Stoxx600 após notas de que irá começar a produzir células de baterias para veículos elétricos. O sector automóvel foi o mais animado, impulsionado pela valorização da Volkswagen (+6,71%), “depois de afirmar que pretende ser líder global de EV até 2025”, refere Ramiro Loureiro, analista do Millennium investment banking.

Já Henrique Tomé, analista XTB, também destacou esta ação. “As ações da Volkswagen AG atingiram máximos dos últimos seis anos durante a sessão de hoje, depois de a fabricante de automóveis ter divulgado os seus resultados que se revelaram melhores do que o esperado no quarto trimestre de 2020, mostrando um aumento da receita proveniente das vendas. Além disso, os lucros registados em 2020 e as vendas de veículos registaram valores baixos devido à pandemia provocada pelo coronavírus. No entanto, a empresa espera que a sua atividade recupere significativamente este ano em comparação com o ano anterior. A Volkswagen pretende vender mais de 1 milhão de VEs (eléctricos) em 2021. Se a Volkswagen conseguisse atingir a meta de vendas pretendida, isso permitiria à empresa alemã ultrapassar significativamente a Tesla em termos de vendas”.

“O sector energético foi a exceção aos ganhos europeus, castigado pela desvalorização dos preços do petróleo”, explica por sua vez o analista do BCP. “No seio empresarial, a Iliad e a Zalando reagem positivamente às contas apresentadas”, destaca ainda o analista.

“As bolsas europeias encerram em alta, num dia em que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) reiterou que os benefícios da vacina da AstraZeneca superam os riscos, enquanto analisa os dados de segurança”, refere a análise de Ramiro Loureiro.

Recorde-se que os maiores países da Europa, incluindo Alemanha e França, suspenderam o uso da vacina Covid-19 da AstraZeneca Plc no meio dos crescentes receios de saúde

“A diretora executiva da EMA, Emer Cooke, afirmou que situações como estas não são inesperadas quando se vacina milhões de pessoas. A agência deve pronunciar-se a 18 de março”, diz o mesmo analista.

Na China, o presidente Xi Jinping ordenou que os reguladores intensifiquem a supervisão das empresas de internet, reprimam os monopólios, promovam a concorrência justa e evitem a expansão desordenada do capital.

No plano macroeconómico tivemos a revelação de que a produção industrial no Japão contraiu 5,2% em termos homólogos no mês de janeiro, ligeiramente abaixo do sinalizado pelo valor preliminar.

Segundo a Comissão Europeia, a União Europeia e a BioNTech-Pfizer chegaram a acordo para antecipar a entrega de 10 milhões de doses para o 2.ºtrimestre, doses estavam incluídas no segundo contrato com a BioNTech-Pfizer de 100 milhões de doses previsto para o terceiro trimestre e quarto trimestre, destaca o analista do BCP.

O Brent, no mercado de Londres, cai 0,83% para 68,31 dólares.

O euro cai 00,23% para 1,1901 dólares.

No mercado de dívida soberana, a dívida alemã a 10 anos cai 0,25 pontos base para -0,34%. Já a dívida portuguesa dispara 1,85 pontos base para 0,19% e a Espanhola também agrava 1,5 pontos base para 0,31%. Itália vê os juros subirem 2,72 pontos base para 0,62%.