Grupo José de Mello promove encontro com 37 ‘startups’ europeias

O Grupo José de Mello vai promover, nos próximos dias 17 e 18 de março, em parceria com o European Innovation Council (EIC), estrutura da Comissão Europeia para a promoção da inovação, o evento ‘EIC Procurers Day’, dirigido à comunidade europeia das ‘startups’ das áreas da mobilidade, saúde e envelhecimento.

“O ‘EIC Procurers Day powered by José de Mello Group’ recebeu a candidatura de 125 ‘startups’, de 23 países, tendo sido selecionadas 37 de 17 países pelas equipas de inovação da Brisa, CUF e José de Mello Residências e Serviços. Serão estas ‘startups’ que, durante dois dias, vão partilhar as suas ideias e soluções e participar em reuniões individuais com as três empresas do Grupo José de Mello”, revela um comunicado do grupo.

Segundo o documento em questão, “esta iniciativa do EIC visa acelerar a entrada de ‘startups’ no mercado, aproximando-as de grandes empresas para que explorem potenciais parcerias, tal como sucede com o ‘Grow’, criado em 2017 com o propósito de reforçar a ligação das empresas do Grupo José de Mello ao ecossistema de ‘startups’, com o objetivo de apoiar e acelerar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras”.

Salvador de Mello, presidente executivo do Grupo José de Mello, considera que “esta é uma oportunidade única para conhecermos algumas das ‘startups’ mais disruptivas da Europa”.

“A inovação é um dos nossos valores e estas iniciativas permitem prosseguir, e reforçar, o compromisso do Grupo José de Mello de contribuir para o crescimento e desenvolvimento sustentável das comunidades onde opera. As sinergias que surgem nestes eventos fomentam a partilha de conhecimento, contribuem para o crescimento das ‘startups’ e para a introdução de tecnologias inovadoras nos nossos negócios”, defende este responsável.