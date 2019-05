Grupo Pestana investe 11 milhões de euros em hotel de Madrid

O Grupo Pestana vai abrir na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, o seu primeiro hotel em Madrid, o Pestana Plaza Mayor Madrid, num investimento de 11 milhões de euros, revelou a empresa em comunicado esta quarta-feira.

Madrid passa deste modo a integrar o portefólio do grupo, depois de Lisboa, Londres, Berlim e Amesterdão, seguindo-se a Barcelona, onde a marca Pestana entrou em 2013. O hotel fica situado em Madrid de los Austrias a mítica praça que é uma das imagens simbólicas mais fortes de Madrid, e é o primeiro hotel alguma vez instalado no local.

O novo Pestana Plaza Mayor Madrid conta com 89 quartos e suites. Esta unidade dispõe de piscina ao ar livre no terraço e um SPA, situado no nível abaixo da praça. A localização emblemática, o respeito pela história e arquitetura e um projeto de interiores marcado pela atenção ao detalhe e sensibilidade pelas tradições e estilo de vida da cidade, fazem do Pestana Plaza Mayor Madrid um hotel icónico.