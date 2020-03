A região autónoma registou até agora apenas um caso suspeito do coronavírus Covid-19, de um doente vindo de Milão e que acabou por ser negativo. A propagação do surto a nível mundial não deixa, no entanto, a Madeira imune, pois já está a impactar um dos principais motores da economia, o turismo.

Fonte oficial do Pestana Hotel Group, maior grupo hoteleiro no país e com origem na Madeira, disse ao Económico Madeira que “sente-se um impacto negativo desde janeiro que se traduz em abrandamento nas reservas e alguns cancelamentos, em especial de grupos, muitos deles não cancelando em definitivo, mas adiando os eventos programados. Desta forma, as unidades mais afetadas são as que são mais procuradas para grupos, ou seja, as de cidade”.

O grupo Fourviews afirmou, por sua vez, que neste momento não sente impacto, em termos de ocupação hoteleira, devido ao surto que já matou mais de três mil pessoas pessoas e regista mais de 93 mil infetados a nível global.

“Aparece um cancelamento que é normal do negócio. Ainda não tivemos cancelamentos especificamente por causa do coronavírus. Tenho algum receio que as pessoas estejam a esperar um pouco mais para reservar para ver o que vai acontecer”, disse Sérgio Costa, diretor-geral de operações do grupo Fourviews.

O coronavírus tem, no entanto, levado o grupo a reforçar o estado de alerta.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do Económico Madeira de 06 de março.