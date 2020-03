A relação comercial da Mercadona com a Ramalhos, um fabricante nacional de fornos industriais, é um dos exemplos mais significativos das parcerias estabelecidas pelo grupo espanhol de distribuição e os fornecedores nacionais. Iniciada em 2012, esta aliança foi reforçada em 2016 com a implementação do ‘Novo Modelo de Loja Eficiente’ da Mercadona, “que incrementou o volume de compras a este fornecedor, pois todas as lojas com este novo modelo são equipadas com fornos Ramalhos”, assegurou fonte oficial do grupo espanhol de distribuição ao Jornal Económico.

Com esta parceria, ficou assegurado que os fornos industriais da marca portuguesa Ramalhos irão equipar a secção ‘Padaria e Pastelaria’ dos supermercados Mercadona, em Portugal e em Espanha. Até ao momento, já foram instalados um total de 4.900 fornos desta marca portuguesa em 1.375 lojas da cadeia retalhista em Espanha e Portugal. E o objetivo é chegar a toda a cadeia de lojas da Mercadona, que conta com 1.636 supermercados, segundo dados do final de 2018. O que quer dizer que a Ramalhos ainda terá de fornecer mais cerca de três centenas de fornos industriais para as lojas atualmente existentes da Mercadona em Espanha e em Portugal, independentemente das novas lojas que o grupo vier a implantar na Península Ibérica nos próximos anos.

