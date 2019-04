‘Hacker’ Rui Pinto recusa colaborar com justiça portuguesa

O hacker Rui Pinto recusa colaborar com a Polícia Judiciária e o Ministério Público, de acordo com as informações obtidas pelo “Jornal de Notícias” (JN) e divulgadas na edição desta quarta-feira.

Segundo o diário portuense, Rui Pinto adotou o regime de silêncio no território nacional inclusive no processo em que é suspeito de tentativa de extorsão de meio milhão de euros contra o fundo Doyen Sports e no apoio à exploração de material informático apreendido.

“Não negociamos imunidade. A única coisa que podemos garantir é que as informações [dadas pelo pirata informático] quer pela França quer por outros países a que a França as poderá ceder não sejam utilizada contra Rui Pinto”, disse ao JN o procurador Jean-Yves Lourgouilloux.

Ao que o jornal apurou, as autoridades portuguesas não estão a conseguir demover Rui Pinto, mesmo depois de já terem solicitado o seu auxílio.