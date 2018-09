Haddad substitui Lula da Silva e PT muda de candidato às presidenciais

Decisão é desta terça-feira e determina que Fernando Haddad irá substituir Lula da Silva como candidato do Partido dos Trabalhadores brasileiro às presidenciais.

No dia em que terminava o prazo para que o Partido dos Trabalhadores substituísse o candidato ao Palácio do Planalto, já que a candidatura de Lula da Silva foi inviabilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o PT pôs fim a vários meses de incerteza apesar das divisões dentro do próprio partido.

O ministro Luís Roberto Barroso, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reforçou, no passado domingo, a proibição do uso do nome do antigo líder do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de presidente da República.