Haitong Bank vende Haitong Investment Ireland à sua casa-mãe

Haitong Bank informou o mercado sobre a alienação da sua subsidiária Irlandesa.

O contrato de compra e venda das ações foi celebrado em 30 de setembro de 2019 entre o Haitong Bank, e a sua empresa-mãe, Haitong International Holdings Limited (HIH), integralmente detida pela Haitong Securities Co., Ltd. – uma sociedade constituída na República Popular da China cujas ações estão admitidas à negociação nas Bolsas de Valores de Xangai e Hong Kong.

“O Haitong Bank acordou vender e transmitir à HIH a totalidade das ações representativas do capital social da sua subsidiária Haitong Investment Ireland p.l.c. (HIIP), sociedade constituída de acordo com as leis da República da Irlanda”, lê-se na nota de informação ao mercado.”Uma vez concluída a transação, a qual está sujeita às habituais condições precedentes e à não oposição dos stakeholders relevantes, a HIIP será excluída do perímetro de consolidação do Haitong Bank”, anuncia o ex-BESI.

A transação “insere-se no âmbito de uma restruturação societária do Grupo Haitong (constituído pela Haitong Securities Co., Ltd. e suas subsidiárias, nas quais se contam a HIH, HIIP e o Haitong Bank), cujo objetivo consiste na simplificação da estrutura societária do Haitong Bank.

O Haitong Bank destaca o aumento de disponibilidade de ativos ponderados pelo risco (RWAs) bem como a redução de créditos não produtivos (“NPLs”) expressos no balanço do Haitong Bank, melhorando o rácio de NPLs de 20,7% para 4,6%.

O Programa EMTN do Haitong Bank e da HIIP no valor de 2.500 milhões de euros não foi atualizado e está atualmente a cumprir o seu plano regular de amortização, cuja exposição será significativamente reduzida em 2020 (dos atuais 79,3 milhões de euros em dívida para 9,6 milhões de euros no final do ano de 2020).

O novo acionista da HIIP estará mais próximo da empresa-mãe do Grupo Haitong e o Keep Well Agreement subscrito pelo Haitong Bank manter-se-á vigente nos termos expressos nos documentos do Programa EMTN.

O preço de venda da HIIP é de 12 milhões de euros.

O Haitong Bank estima que a transação não terá impacto material nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019.

Nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações, a conclusão da transação está condicionada àverificação de um conjunto de condições precedentes e da ausência de oposição pelos stakeholders relevantes.

O Haitong Bank estima que o processo de venda esteja concluído até ao final do ano de 2019.