A 24 de fevereiro, Harvey Weinstein, de 68 anos, foi considerado culpado de ato sexual criminoso em primeiro grau e de violação em terceiro grau. O antigo produtor de cinema norte-americano foi condenado em duas das cinco acusações que enfrentava e está sujeito a uma pena de prisão de até 25 anos.

Harvey e o irmão Bob Weinstein, três anos mais novo, cresceram fascinados pelo cinema e em 1979 fundaram a produtora e distribuidora Miramax, cujo nome é uma homenagem aos pais, Miriam e Max Weinstein. Vendida à Disney em 1993, por 68 milhões de euros, a Miramax produziu alguns filmes conhecidos do grande público, como “Jogo de Lágrimas” (1992), “Pulp Fiction” (1994), “Amizade sem Limites” (1994) e “A Paixão de Shakespeare” (1998). Este último valeu a única estatueta dourada da carreira de Harvey Weinstein, na qualidade de produtor do surpreendente vencedor do Óscar de Melhor Filme de 1999, suplantando o favorito, “O Resgate do Soldado Ryan”. Foi igualmente agraciado com o título de comandante honorário da Ordem do Império Britânico, em 2004, e de cavaleiro da Ordem da Legião de Honra, de França.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor