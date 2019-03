Hat-trick de Cristiano Ronaldo leva Juventus a subida de 30% em bolsa

A extraordinária noite europeia vivida pela Juventus com uma vitória por 3-0 frente ao Atlético Madrid, com um três golos de Cristiano Ronaldo, fez disparar as ações do emblema italiano na bolsa de Milão, abrindo a sessão desta quarta-feira a valorizar 30%, para 1,59 euros, mas ainda insuficiente para se aproximar do máximo de setembro de 2018 (1,83 euros).

Um crescimento impressionante tendo em conta que na terça-feira as ações da Juventus tinham encerrado a bolsa a depreciar 2,7%. Contudo, meia hora depois da abertura da sessão as ações do conjunto de Turim, já tinham descido para os 18%.

Além da valorização na bolsa o hat-trick de Cristiano Ronaldo, permitiu um encaixe de 10,5 milhões de euros à Juventus pela passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, uma tarefa que se previa ser bastante complicada depois do clube italiano ter perdido na primeira mão por 2-0.

No entanto, Cristiano Ronaldo, fez questão de mais uma vez aparecer na hora certa para a Juventus, deixando os adeptos bianconeri em extâse, e nem a namorada do português, Georgina Rodriguez, evitou as lágrimas na parte final do encontro.