Seis milhões de euros serão aplicados em vários projetos de produção e comercialização das tecnologias médicas de “Smart Health”, um conceito que inclui dispositivos médicos e soluções de saúde digital, com base em Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) e em Tecnologias Futuras e Emergentes (FET).

Trata-se do projeto “Smart Health 4 All”, que foi candidatado aos fundos do “Portugal2020”. “Integra 24 entidades e terá uma duração de três anos”, revelou ao Jornal Económico o diretor executivo do Health Cluster Portugal (HCP), Joaquim Cunha, adiantando que “o líder do projeto é uma empresa – a Siemens Healthineers –, que manterá um foco forte no mercado”.

Entre os oito produtos que serão desenvolvidos neste projeto estão o “My Care Shoe”, um sapato para prevenção da ulceração do pé diabético, com sistema passivo de monitorização da pressão plantar e um sistema ativo personalizado de redistribuição da pressão ao doente.

