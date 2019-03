Novo Banco vende Herdade do Pinheirinho até junho

O Novo Banco já lançou o processo de venda da Herdade do Pinheirinho, em Melides, no concelho de Grândola. O banco liderado por António Ramalho contratou a StormHarbour Securities LLP para o assessorar a operação, que ficará fechada até junho, revela o Jornal Económico na edição que chega esta sexta-feira às bancas.

A Herdade do Pinheirinho tem uma extensão de 200 hectares e um campo de golf de 27 buracos, está localizada perto da Comporta e foi herdada pelo Novo Banco (por dação em cumprimento de crédito concedido pelo antigo Banco Espírito Santo). Fontes contactadas pelo semanário caracterizaram-na como “um ativo apetecível”.

A instituição bancária contratou a StormHarbour Securities LLP para o assessorar na venda, que ficará fechada até junho. Trata-se de uma sociedade financeira com sede em Londres que tem como responsável António Caçorino.

A venda da Herdade do Pinheirinho decorre numa altura em que a venda de outra herdade no mesmo Concelho – Herdade da Comporta -está quase concluída, tendo como promitente comprador a Vanguard Properties, de Claude Berda.

Contrato da venda da Comporta na fase final

Por cerca de 157,5 milhões de euros, uma área de mais de mil hectares será comprada pelo consórcio das sociedades detidas pela empresária Paula Amorim, filha de Américo Amorim, e pelo promotor e investidor imobiliário Claude Berda.

O negócio esteve a ser ultimado durante várias semanas, para determinação das plantas exatas, das servidões, das áreas transacionadas – que são pouco mais cerca de 10% da área total de 12.500 hectares da Herdade da Comporta – as plantas de saneamento, infraestruturas básicas, acessos viários e pedonais e toda a tramitação contratual que permitirá avançar com a escritura definitiva do contrato de compra e venda com as sociedades em consórcio, da Amorim Luxury e da Port Noir, através da Vanguard Properties. A área que será vendida às sociedades de Paula Amorim e Claude Berda são deduzidas das áreas de dois lotes anteriormente vendidos pela Gesfimo na Comporta, pelo valor de 671,5 mil euros.