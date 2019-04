Vão numa viagem no tempo, com a ajuda do livro branco de Salomé e confrontam-se com diversas personagens e lendas que os orientam no caminho. A peça “Histórias e Lendas com e sem emendas”, integrada nas comemorações dos 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo, vai estar disponível até 7 de abril, domingo, no Cine Teatro Santo António.

Esta iniciativa vai abordar diversas lendas, nomeadamente a Lenda da Atlântida, Lenda da Descoberta da Madeira, Lenda da Capela das Almas Pobres, Lenda da Senhora do Monte, História dos Corcundas, Lenda do Cabo Girão, Lenda do Tesouro da Furneira, Lenda da Velha da Levada, Lenda dos Huguenotes, Lenda da Espada de D. Sebastião, Lenda de Arguim, Lenda do Cavalum, Lenda dos Profetas Lenda do tesouro do Capitão Kid e Lenda de Machim.

O evento está calendarizado para dia 5 de abril, sexta-feira, às 15h e às 21, no dia 6, sábado, às 21h e no domingo, 7 de abril, às 18h. Na semana seguinte, a 12 de abril, sexta-feira, a peça vai exibir às 16h no Festival “Tudo P’ra Rua”, na Praça do Carmo, no Funchal.

As reservas fazem-se através do 291 226 747 ou para o número de telemóvel 933 369 136.

