Hoje há “Mercados em Ação”: bancos centrais, dados e resultados em destaque

Veja esta quinta-feira, às 21h00, em direto no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mais uma edição do programa “Mercados em Ação”. André Cabrita-Mendes (Editor do Online do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), vão abordar temas como o fim da OPA lançada pela China Three Gorges sobre a EDP, reuniões de política monetária da Reserva Federal e do Banco de Inglaterra, os mais recentes dados económicos, os resultados das cotadas e a situação na Venezuela.

Em estúdio para comentar estes temas vai estar o economista Luís Tavares Bravo e iremos contar com o contributos via Skype de Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, em Londres.

Um dia depois do Dia do Trabalhador, vamos ter em estúdio o professor universitário Rui Brites para debater temas como o bem estar dos trabalhadores e os ganhos de produtividade que as empresas podem obter com colaboradores mais motivados.