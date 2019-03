Ifo: A desaceleração da economia global está a causar problemas ao setor exportador alemão

A confiança das empresas exportadoras alemães deteriorou-se claramente, refere o Ifo, liderado por Clemens Fuest.

As expectativas de exportação da indústria caíram para 1,4 pontos em março, face aos 7,2 pontos em fevereiro. Este é o valor mais baixo desde outubro de 2012. A desaceleração da economia global está a causar problemas ao setor de exportação alemão.

Após a prudência expressa no mês anterior, as expectativas de exportação na indústria automóvel enfraqueceram consideravelmente e são esperadas quedas nas exportações.

O mesmo se aplica à indústria de metais. Não se antevê nenhum crescimento nas exportações no setor de engenharia mecânica, mas também não são esperadas quedas. A indústria química permanece bem posicionada nos negócios com o estrangeiro e antecipam-se pedidos adicionais. A indústria elétrica também espera crescimento.

Para além dos dados do instituto Ifo, hoje foi divulgados o índice de confiança do consumidor da Alemanha elaborado pelo instituto GfK e caiu de 10,7 em março para 10,4 no research de abril.

O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam o indicador a 10,8, e sugere que a confiança da população da maior economia europeia sofrerá uma queda significativa no próximo mês. A leitura de março foi ligeiramente revista em baixo.

“Nós, de qualquer forma, presumimos que o consumo será também um importante pilar dos desdobramentos económicos na Alemanha este ano”, comentou o GfK em sua pesquisa semanal.

O GfK utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte.