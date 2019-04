Ifo diz que confiança dos gestores alemães no ambiente empresarial degradou-se

O sentimento de confiança entre os gestores alemães tornou-se ligeiramente mais sombrio neste mês, diz o Ifo, Instituto de Pesquisa Económica sediado em Munique.

O Ifo Business Climate Index caiu de 99,7 pontos em março para 99,2 pontos em abril. As empresas estão menos satisfeitas com o atual ambiente de negócios. O suave otimismo para os próximos meses, em março, evaporou-se, diz o Ifo. A economia alemã continua a perder força.

Na indústria, o clima de negócios voltou a piorar acentuadamente. Mais uma vez, as empresas classificaram a sua situação atual de forma menos favorável. O pessimismo para os próximos meses também cresceu.

“A utilização da capacidade caiu 0,8 pontos percentuais, para 85,4%. Isso ainda é maior do que a média de longo prazo de 83,7%”, diz o Ifo.

Nos serviços, o índice aumentou ligeiramente devido a expectativas mais otimistas. No entanto, os prestadores de serviços classificaram a sua situação atual de maneira um pouco menos favorável, embora ainda num nível alto.

No comércio, o clima de negócios enfraqueceu um pouco. As empresas ainda viam sua situação atual como muito positiva, mas fizeram correções em baixa, tanto para essa avaliação quanto para as expectativas futuras dos seus negócios. Este desenvolvimento foi impulsionado pelo comércio retalhista. Entre os grossistas, o índice subiu ligeiramente.

Na construção, o índice de ambiente negócios subiu mais uma vez. As empresas ficaram consideravelmente mais satisfeitas com o que já era um ambiente de negócios muito bom. No entanto, crescem as dúvidas sobre se o boom da construção irá continuar.