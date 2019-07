Ifo diz que economia alemã navega em águas turbulentas

O Ifo Business Climate Index caiu em julho, de 97,5 (valor revisto devido ao ajuste sazonal) para 95,7 pontos. As empresas estão menos satisfeitas com o ambiente atual de negócios e também estão a olhar para o futuro com mais ceticismo. “A economia alemã está a navegar em águas turbulentas”, diz o instituto sediado em Munique.

O Instituto de Pesquisas Económicas da Universidade de Munique refere ainda que na indústria o indicador que mede o ambiente de negócios está em queda livre. O índice de confiança no setor industrial sofreu um tombo. Nunca mais se tinha visto um tão grande declínio desde a última vez em fevereiro de 2009.

O Ifo diz que na indústria nenhuma melhoria é esperada no curto prazo, já que as empresas estão a olhar para os próximos seis meses com mais pessimismo. A utilização da capacidade de produção caiu de 85,3% para 83,9% e está agora apenas ligeiramente acima da média de longo prazo.

No setor dos serviços, o clima de negócios está nublado. Os prestadores de serviços estão um pouco menos satisfeitos com o atual ambiente de negócios. As suas expectativas são um pouco pessimistas pela primeira vez desde julho de 2009.

No comércio, o índice caiu drasticamente. As empresas estão a avaliar a sua situação atual como consideravelmente menos positiva, e suas perspectivas para os próximos meses são marcadamente mais céticas. O declínio no indicador do clima de negócios foi mais pronunciado no comércio por grosso do que no retalho.

A construção provou ser a exceção neste mês, pela positiva, com um aumento no índice do clima de negócios. Embora as empresas avaliem a sua situação atual como menos positiva, elas ainda estão a olhar para os próximos meses com otimismo.