IGCP vai ao mercado levantar entre 1,25 mil a 1,5 mil milhões a curto prazo na quarta-feira

O IGCP vai realizar, no próximo dia 20 de março pelas 10h30 dois leilões das linhas de BT (Bilhetes do Tesouro) com maturidades em 20 de setembro de 2019 e 20 de março de 2020, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.

As emissões são a seis meses e a um ano. Na última emissão comparável, a 16 de janeiro, Portugal emitiu 1.750 milhões de euros em dívida de curto prazo, 500 milhões de euros em bilhetes do tesouro a 6 meses e 1.250 milhões de euros a 1 ano.

Na altura, e apesar da procura ter sido inferior às colocações anteriores, deu-se uma diminuição das yields, a 6 meses para quase -0,4%, taxa que o BCE paga pelos depósitos, e a 12 meses de -0,327% para -0,36%. O que é demonstrativo da confiança no mercado de dívida portuguesa, na economia nacional e num abrandamento da inversão da política monetária do BCE para contracionista, segundo a análise no dia de Filipe Silva, do Banco Carregosa.