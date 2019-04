IGCP volta ao mercado quarta-feira para emitir até mil milhões de euros em dívida a longo prazo

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar esta quarta-feira dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a dez e 18 anos, com um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros.

A agência liderada por Cristina Casalinho indica, em comunicado divulgado esta sexta-feira, que as linhas de OT têm maturidade em junho de 2029 (OT 1,95% 15 junho de 2029) e em abril de 2037 (OT 4,1% 15 de abril de 2037).

No último leilão a dez anos, a 13 de março, Portugal vendeu 862 milhões de euros em dívida a dez anos (com maturidade em 15 de junho de 2029), tendo pago uma taxa de alocação de 1,298%, o valor mais baixo de sempre.

Segundo o programa de financiamento para este ano do IGCP, o Estado vai emitir 15,4 mil milhões de euros em OT ao longo do ano, combinando vendas sindicadas e leilões. A instituição liderada por Cristina Casalinho antecipou, no início do ano, que o montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado deverá situar-se este ano em cerca de 8,6 mil milhões de euros.