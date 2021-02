Impeachment a Trump. Afinal não vão haver testemunhas e julgamento deve acabar hoje

O Senado chegou a um acordo e a moção para chamar testemunhas no julgamento de Donald Trump foi resolvida, com os dois lados a abdicar, de forma a que o impeachment chegue ao fim este sábado, revela a “Associated Press”.

Após um intervalo com mais de 45 minutos, onde as conversas terão sido tensas, o julgamento ao antigo presidente dos Estados Unidos entrou nas alegações finais.

O comunicado da congressista Jaime Herrera Beutler, que revelava que Trump tinha contactado Kevin McCarthy no dia da invasão, vai ser incluído no auto do julgamento que ainda decorre no Senado. Assim, a congressista evita uma audição.

Segundo a imprensa norte-americana, os democratas terão deixado cair o seu pedido de convocatória de testemunhas, o que permitiu que a defesa de Donald Trump abandonasse o projeto de chamar “centenas” de testemunhas. Nas redes sociais, o conselheiro de Trump, Jason Miller, publicou uma lista de nomes, onde dizia “já vamos em 301”, referindo-se ao número de testemunhas.

Nesta lista estariam nomes como Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, Chuck Schumer, líder da maioria democrata no Senado, e Muriel Bowser, presidente da autarquia de Washington.

Nas alegações finais, os dois lados terão duas horas para expor os seus argumentos no caso de impeachment.