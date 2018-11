Importadora da Volkswagen em Portugal triplica prejuízo para 12,4 milhões até setembro

Os prejuízos da SAG Gest, empresa dona da importadora de veículso Volkswagen para Portugal, mais do que triplicaram nos primeiros nove meses deste ano, face a igual período do ano passado, para 12,4 milhões de euros, informou a empresa, esta sexta-feira, 9 de novembro.

Em comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa refere que, no período em análise, a distribuição automóvel das marcas representadas pelo grupo – medido pelo número de pedidos de matrículas – caiu 6,5%, para 16.727 unidades.

No acumulado deste ano, até setembro, foram pedidas 10.178 matrículas da marca Volkswagen (ligeiros), o que representa um decréscimo de 19,8%. A marca Audi caiu 22,8%, para 1.347 unidades, e a marca Skoda cedeu 22,8%, para 948 unidades.

O volume de negócios caiu 5,8%, para 446,9 milhões de euros, e os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) foram gegativos em 472 mil euros, quando há um ano tinha sido positivos em 11.366 euros.

O valor da dívida consolidada situou-se nos 122,8 milhões de euros, “ligeiramente inferior em relação ao verificado em 31 de dezembro de 2017” (125,2 milhões).

A empresa liderada por João Pereira Coutinho afirma que se continuou a verificar durante o terceiro trimestre de 2018 “a situação do risco de liquidez, que contribuiu para o declínio da atividade operacional da subsidíaria SIVA”.

No retalho automóvel, as vendas da concessionária da SAG Gest, a Soauto, caíram 7,3%, para 3.054 unidades, enquanto as viaturas usadas subiram 11,6% (1.509 unidades vendidas).

Segundo o comunicado da SAG Gest, a empresa “continua empenhada em procurar soluções que permitam garantir a sustentabilidade das principais atividades desenvolvidas na área do comércio e da distribuição automóvel, pelo que têm vindo a ser desenvolvidas (…) conversações no quadro de um processo negocial alargado envolvendo potenciais investidores e stakeholders“.

A empresa esclarece que “o desfecho desse processo negocial não se encontra ainda garantido” e que até à data não há “qualquer decisão ou acordo” e não tema certeza de que um “eventual acordo venha a permitir salvaguardar a continuidade do Grupo SAG Gest, tal como presentemente tem vindo a operar ou de que tal acordo venha a existir no futuro”.

Em agosto, o Jornal Económico noticiou que a Porsche Holding Salzburg, a maior distribuidora europeia de automóveis, detida a 100% pela fabricante alemã Volkswagen, estava em negociações avançadas para passar a distribuir diretamente em Portugal as marcas que hoje são importadas e distribuídas pela SIVA. Na hipótese de compra da SAG, a Porsche passará, para além da SIVA, que importa a marca Volskagen, a deter também a concessionária Soauto, que incorpora as várias concessões automóveis da marca Volkswagen, pertencentes ao Grupo SAG.