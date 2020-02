As impressoras 3D vieram para ficar e reformular os atuais moldes da produção industrial nas grandes metalúrgicas, indústria espacial, automóvel, saúde, eletrónica de consumo, vestuário entre muitas outras. A lista é interminável e qualquer objeto, de maior ou menor dimensão que possamos imaginar, está ao alcance de ser produzido por uma impressora 3D.

Os materiais utilizados na produção aumentam numa base quase diária, inclusive, a maneira como os próprios são trabalhados varia ao longo do tempo, à medida que, com a ajuda da inteligência artificial, se descobrem as maneiras mais eficientes de trabalhar e moldar a matéria prima – qualquer que ela seja. O que confere a este tipo de tecnologia um caráter dinâmico e eclético é a capacidade de transformar qualquer objeto ou forma física num produto imprimido a três dimensões, independentemente do tamanho, forma ou nível de complexidade.

