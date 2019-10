“Inaceitável”. Governo irlandês recusa oferta final de Boris Johnson para Brexit

A oferta final de Boris Johnson para “pegar ou largar” as propostas do Brexit foram rejeitadas pelo Governo irlandês e as autoridades em Bruxelas.

De acordo com o The Guardian, esta quarta-feira, as propostas do primeiro-ministro foram descritas como impraticáveis, inaceitáveis ​​e ilegais sob a lei doméstica britânica, que proíbe qualquer novas infraestruturas na fronteira irlandesa que não existia antes do dia do Brexit.

O Governo britânico propôs um plano para o Brexit que mantém a Irlanda do Norte alinhada com o mercado único europeu durante quatro anos, mas fora da união aduaneira, noticia o jornal Daily Telegraph. “Se essa é a oferta final, não será feito acordo”, cita o jornal britânico as declarações um parlamentar europeu.

A Irlanda do Norte permaneceria sujeita à maioria das regras europeias em termos de produtos agroalimentares e industriais, cujo controlo aduaneiro seria feito por meios tecnológicos, facilitando a circulação para a Irlanda, na única fronteira terrestre entre o Reino Unido e a UE.

Após quatro anos, acrescenta, a Assembleia da Irlanda do Norte terá a liberdade de escolher se permanece alinhada com a UE no futuro ou se volta a seguir as regras britânicas, que nessa altura já não serão as mesmas que Bruxelas.

Por outro lado, devido às diferenças em termos regulatórios, alguns produtos também teriam de ser submetidos a controlos na circulação entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. Denominado pelo Daily Telegraph como “duas fronteiras durante quadro anos”, a proposta antecipa a possibilidade de o Reino Unido negociar um acordo de comércio livre com a UE até ao final de 2020, mas a Irlanda do Norte teria a possibilidade de ficar alinhada com o mercado único durante mais tempo.

A ministra de Assuntos Europeus da Irlanda, Helen McEntee, disse que os planos não seriam aceitáveis ​​para Dublin e levantou dúvidas se Johnson quer realmente assinar um acordo. “Estamos a falar novamente sobre escolher algumas partes de um mercado único que seriam alinhadas na Irlanda do Norte. Estamos a falar de um prazo, que novamente não é aceitável. ”

Segundo o diário britânico, o plano foi avançado às principais capitais da UE na terça-feira e implica que Bruxelas ceda na sua exigência de uma fronteira completamente aberta na ilha da Irlanda, a exclusão de normas aduaneiras e de alguns dos princípios de funcionamento do mercado europeu. O plano de Johnson de selar um acordo do Brexit nos próximos 10 dias será entregue a Bruxelas hoje, com uma mensagem de que a União Europeia pode “pegar ou largar”, pois esta será a oferta final do Governo britânico.

“Se Bruxelas não dialogar sobre esta proposta, então este Governo deixará de negociar até que deixemos a União Europeia”, referiu o seu gabinete em comunicado.