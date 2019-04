Incentivos além do ordenado? Empresas dão ginásio e formações

1 Quais os principais benefícios extrassalariais que vão ser usados pelas organizações em 2019?

2 Que estratégias estão as empresas a utilizar para adaptarem estes complementos à necessidade de cada trabalhador?

Pedro Amorim, Managing Director da Experis

1 – Hoje vai sendo um lugar comum dizer que a remuneração não retém, mas pode fazer perder recursos. Ou seja, caso a remuneração não seja aquela que as pessoas consideram justas, elas acabam por ir embora. Mas não, quando se fala em planos de retenção, o grande aliado sãoos benefícios extrassalariais.O grande objetivo é ir para alémdo salário, podendo oferecer coisas que possam funcionar como elementos de retenção. A grande preocupação é a motivação. O tema dos benefícios extrassalariais podem ser vistos sobre a questão financeira e não financeira – a flexibilidadenos horários de trabalho, é um bom exemplo. Em 2019, continuam a ser usados benefícios como ginásio, horários flexíveis, formação e bónus de desempenho.

2 – O grande desafiodas organizações é adaptar as suas políticas às diferentes gerações que coexistem hoje no mesmo espaçode trabalho. Ter uma política standard poderá funcionar para alguns, mas deixa sempre em aberto uma parte da organização.Aquilo que se deve defender é que os planos extrassalariais deverão ser adaptáveis às diferentes gerações, expetativas e motivações. Pensoque é relevante poder ouviros trabalhadores para melhor entender quais os seus desejose depois criar planos à medida.De acordo com uma política adaptada a cada caso, poderá ser interessante poder ter os flex plan, atribuindo uma verbae os colaboradores poderem utilizar a mesma de acordo com os seus interesses e necessidades.

António Eloy Valério, CEO do Grupo Multipessoal

1 – Numa metodologia mais tradicional existem os benefícios clássicos que complementamo salário base, tais como apoios sociais aos colaboradores, seguros de saúde, seguros de vidae os planos poupança/reformaque continuam a estar na ordemdo dia. Contudo, as organizações devem estar preparadas para integrar benefícios que lhes tragam possibilidades de diferenciaçãoao nível do employer brandinge engagement dos colaboradores. Por este motivo, ganham expressão benefícios como ginásio, passe social, dias de férias adicionais, flexibilidade de horário de trabalho, vales sociais para creche/escola, planos de formação do colaborador, apoio a investimentos académicos, entre outros.

2 – As organizações bem-sucedidas já entenderam o valor de manter colaboradores motivadose produtivos. Sabem que, para isso, devem conseguir fomentar ambientes propícios para estruturar os fundamentos de um vínculo win-win entre empresa e colaborador. Atualmente, as pessoas já não se contentam com um trabalho das 9h às 18h que lhes garante estabilidade financeira e benefícios comuns.Os profissionais de hoje não querem estagnar, procuramo desenvolvimento constantee poucos são aqueles que fazema mesma coisa durante toda a vida. É importante salientar, que de um modo geral, os profissionais de hoje em dia estão focadosem desenvolver competênciase ganhar experiências, e não sóna “experiência” per se. Por exemplo, as novas gerações têm necessidade de saber de que forma é que as suas valências profissionais podem contribuir para o desenvolvimentoda sociedade, não só na empresa, mas também contribuindo com valor e deixando um contributo positivo para as comunidades em que estão envolvidos. Adotando uma estratégia de adaptação ao mercado atual,as organizações devem preparar-se para dar resposta aos requisitose expetativas dos colaboradores.

João Paulo Peixoto, Strategic Marketing & Communication Manager da Up Portugal

1 – As empresas têm pela frente grandes desafios porque, se háuma década já coabitavam duas gerações de colaboradores, hoje com a entrada dos millennials,os departamentos de Recursos Humanos estão a ser desafiados para mudar as mentalidadesno que refere a atribuiçãodos benefícios extrassalariais,pois os mesmos, vão além do plano de remuneração tradicional.A conciliação entre a vida pessoale profissional é muito valorizada. Cada vez mais vemos empresasa disponibilizar a flexibilidade horária ou até a possibilidade de trabalhara partir de casa. Na Up Portugal, sabemos igualmenteque os colaboradores valorizama formação e é neste sentidoque o nosso cheque Aluno e Aluno Plus são cada vez mais valorizadose utilizados pelos nossos clientes.

2 – As empresas enfrentem hoje dificuldades na contrataçãoe retenção de talentos. O salário não é a única variável considerada pelo colaborador(a) ou candidato(a).O salário dito “emocional” tem cada vez mais importância juntodos mesmos. Esta remuneraçãonão económica tem como finalidade de atender as necessidades pessoais, familiares e profissionais do colaborador a fim de melhorara sua qualidade de vida. Neste contexto, as empresas estãoa reforçar os seus planosde benefícios extrassalariais.A estratégia passa por oferecer mais benefícios para reter e contratar mais talentos. Como tal, na Up Portugal, trabalhamos diariamentena diversificação da nossa oferta, tendo sempre como focoa apresentação de uma solução integrada e inovadora.

Rita Mourinha, Diretora da Seresco Portugal

1 – Através da nossa experiência, verificamos que os benefícios flexíveis mais comuns são, sem dúvida, os seguros de saúde e vida, havendo uma tendência clara de novas gerações para as novas tecnologias que são colocadas ao seu dispor, o teletrabalho e dias de férias a mais, que lhes permitam um maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

2 – Constata-se que os benefícios flexíveis são um dos pontos de negociação aquando uma nova contratação e as organizações tentam seguir esta tendência, tendo pacotes atrativos e diferenciados, que vão ao encontro das diferentes gerações existentes dentro da organização.

Vania Borges, Responsável de Recursos Humanos e Serviço da Adecco Portugal

1 – Nos últimos anos, tendoem consideração a elevada carga fiscal sobre os rendimentos,as empresas têm apostadona atribuição de outro tipode benefícios aos seus colaboradores. A oferta é bastante alargada e depende de empresa para empresa, mas é cada vez mais comum em Portugal assistirmosa clientes que proporcionam aos seus colaboradores Planos de Saude (Seguro de saúde e vida parao próprio e alargado a familiaresdo agregado familiar, pagamentos dos primeiros três dias de baixa médica), Apoio na deslocação (passes sociais, shuttle gratuito, viatura de serviço), Flexibilidade (flexibilidade de horário; Possibilidade de efetuar home working, dias extra de férias, Dia de Aniversário do colaborador e filhos), outros benefícios, como cheques escola, stock options, prémios em género (cabazes, estadias em hotéis, refeições). Enquanto empresa líder em soluções de Recursos Humanos, a Adecco verifica que neste momento estes benefícios são bastante valorizados pelos nossos candidatos, reforçando assim a necessidade das empresas continuarem a desenvolver esta área em 2019. O vencimento é importante na aceitação de uma proposta de trabalho, mas cada vez mais os candidatos consideram importante os referidos benefícios, e as próprias comodidades do espaço de trabalho, tornando-se assim parte integrante do pacote salarial apresentado aos novos colaboradores.

2 – A estratégia passa por alargaro leque de benefícios apresentados aos seus colaboradores, para que estes possam escolher os que mais se adequam às suas próprias necessidades. Existem empresas que apresentam, por exemplo,um plafond, podendo o colaborador gerir de acordo com as suas preferências. Para além disso, as empresas começam a investir no employer brand, sendo que a forma como se trabalha os referidos benefícios faz parte integrante da estratégia de atração de candidatos e retenção de colaboradores.

Helga Carvalho, Head of Digital Marketing da Sodexo

1 – No grupo Sodexo, acreditamosnum local de trabalho centradono employee experience,onde as pessoas podem inventar, inspirar, liderar, aprender e criarum amanhã melhor. É por issoque o negócio está focadona melhoria da qualidade de vida, onde os fatores-chave se centram em moldar a experiênciado colaborador, aumentar os seus níveis de envolvimento e percebero seu potencial. Apoiado pelo Instituto Sodexo de Qualidadede Vida, o nosso think-tank interno, cujo objetivo é reunir e desenvolver insights sobre os eixos da qualidade de vida, desenvolvemos o relatório anual global de tendências organizacionais. Parece-nos evidente que as empresas, cujos benefícios extrassalariais não estejam alinhados com as mudanças organizacionais, terão dificuldade em captar e reter talento. A ter em consideração: estar preparado para o Gen Z; Internet das Coisas; criando um local de trabalho emocionalmente inteligente… Embora essas tendências abranjam uma ampla gama de tópicos, acreditamos que estão profundamente interconectadase possuem um tema claramente unificador: a necessidadede inteligência coletiva nos domínios organizacionais.

Na Sodexo Portugal, temos vindo a implementar junto dos colaboradores algumas ações que promovema saúde e o bem-estar no localde trabalho (workshops de nutrição, mindfulness, massagens, etc.),o equilíbrio vida pessoal-profissional, estimulando a mobilidade, e criando interacção e agile thinking entre pessoas e equipas. O objetivoé envolver os colaboradoresnuma experiência e cultura que lhes permita crescer. Paralelamente,e no que diz respeito aos clientes, consideramos que os benefícios e as soluções à disposição das empresas têm que saber corresponderaos níveis de exigência crescentes. Nesse sentido, a Sodexo tem vindoa desenvolver um trabalho contínuo na área dos benefícios sociais.

João Terrível, Gestor de Projeto da Flexben

1 – Em 2019 deverá verificar-se uma continuidade face ao que tem ocorrido nos anos mais recentes. Por um lado, a tendência crescente para atribuir benefícios extrassalariais aos colaboradores, existindo cada vez mais empresas que lhes confere uma particular relevância no contexto das suas políticas de valorização e retenção de talento. Por outro lado, a diversificação de gerações dentro das empresas, fruto da criação líquida de emprego, vem exigir uma cada vez maior personalização e adaptação desses benefícios ao perfil dos colaboradores. Se existem benefícios que são generalizados e cuja atribuição é assumida pelos colaboradores, como sejam, o subsídio de refeição ou o seguro de saúde, as gerações mais novas privilegiam mais os benefícios relativos à formação profissional, à educação dos filhos ou a flexibilização do horário laboral. A conjugação entre o que os colaboradores pretendem e o que as empresas empregadoras oferecem tem ainda um caminho a percorrer, nomeadamente, para os mais novos para quem a conciliação entre a vida pessoal e profissional tem particular relevância, bem como a constante valorização pessoal.

2 – O grande desafio que se coloca às empresas empregadoras é o de corresponder às expectativas dos colaboradores salvaguardando os diferentes perfis pessoais e funcionais, sem que a gestão destes benefícios aumente significativamente os custos e exigências ao nível da gestão. Para facilitar essa gestão cabe um papel importante às empresas prestadoras de bens e serviços, não só na adequação da sua oferta, mas também na criaçãode plataformas de gestão de benefícios flexíveis que permitam não só aglutinar todos os benefícios atribuídos como fazer a sua gestão às empresas. Este tem sido, desdeo primeiro momento, o posicionamento da Flexben suportando a sua oferta, de planos de benefícios, na disponibilizaçãode uma plataforma de gestãoque é uma mais-valia para empresas e colaboradores e em parceirosde referência no mercado: a Ticket Serviços, que disponibilizauma completa carteira de produtos com benefícios fiscais e uma redede estabelecimentos, que asseguraa sua correta utilização ou a MDS.