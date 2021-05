Incidência “baixa a moderada” no país com ligeira subida em Lisboa, segundo especialista do Infarmed

O especialista André Peralta Santos, da Universidade de Lisboa, sublinhou, esta sexta-feira, que os dados do mês de maio apontam para uma incidência “baixa a moderada”, mas que está em crescimento principalmente em Lisboa.

Durante reunião do Infarmed com Governo e partidos com representação no Parlamento, André Peralta Santos apresentou os resultados obtidos relativamente à Covid-19 até 25 de maio. Segundo André Peralta Santos foi detetado uma “incidência baixa a moderada por volta dos 60 com ligeira tendência crescente na última semana”.

O destaque vai para Lisboa que teve a “linha de crescimento mais pronunciada” por ser uma zona com mais população. Existem “freguesias do centro de lisboa que apresentam incidências maiores de 140 casos por 100 mil habitantes”, referiu André Peralta Santos

Relativamente à variação desta incidência, o especialista referiu que “as freguesias mais centrais da cidade têm alguma tendência de subida, mas o crescimento está a dispersar-se ao longo das freguesias mais periféricas”.

Quanto à incidência por faixa etária “a maior incidência está nos grupo dos 20 aos 29 anos”. A maior descida (de 50%) tem sido registada na faixa etária dos 80 anos devido à alta taxa de vacinação”.

Peralta Santos acrescentou ainda, durante a sua intervenção, que têm sido feitos 270 mil testes por semana.