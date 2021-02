Indicadores de confiança e clima económico nacionais caem em fevereiro

Os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico em Portugal caíram em fevereiro, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) conhecidos esta quinta-feira.

A confiança dos consumidores reverteu a trajetória de crescimento dos últimos dois meses, um resultado da deterioração das perspetivas quanto à economia nacional e às compras importantes futuras. Já o indicador de clima económico deu seguimento ao mau mês de janeiro e continuou as quedas em fevereiro, com todos os sectores a registarem um agravamento das perspetivas de curto-prazo, exceto o da indústria.

O indicador económico relativo à confiança no sector das indústrias transformadoras deveu-se sobretudo a uma melhoria das expectativas de produção, que compensaram as quedas nas apreciações relativas ao inventário de produtos acabados e à evolução da procura.

Já os indicadores referentes a construção e obras públicas, serviços e comércio reverteram os crescimentos verificados em janeiro e registaram quedas, com a mais notória a registar-se ao nível dos serviços.

Estes resultados contrastam com os divulgados no mesmo dia pelo Eurostat e que se reportam à totalidade da União Europeia. No bloco europeu, a confiança subiu em fevereiro, contrariando a queda em janeiro, num sinal de que a retoma europeia poderá estar mais próxima do que inicialmente esperado.