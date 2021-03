Índice de atividade económica recupera com desconfinamento

A atividade económica em Portugal recuperou significativamente na primeira semana de desconfinamento, como demonstra o indicador diário compilado pelo Banco de Portugal (BdP). No entanto, este refere-se a uma comparação homóloga, o que relaciona estes dados com os registados já no primeiro confinamento de 2020.

“O facto de o período de base corresponder ao início do primeiro estado de emergência de 2020, onde se observou uma forte deterioração dos indicadores, justifica esta evolução homóloga muito acentuada”, explica a publicação do banco central.

A semana centrada a 18 de março mostra um retorno a uma média móvel semana positiva para o indicador diário de atividade económica (DEI), impulsionada em grande parte pelos resultados verificados entre 19 e 21 de março. Assim, Portugal passou de uma quebra de 10,8% da atividade económica na semana entre 8 e 14 de março para um aumento de 0,2% na semana compreendida entre 15 e 21 do mesmo mês.

Este indicador ganhou uma relevância acrescida no contexto pandémico atualmente vivido, dada a maior prevalência de transações de alta frequência e as variações à atividade económica.

Como explica o BdP, o “DEI cobre diversas dimensões correlacionadas com a atividade económica em Portugal, sumariando a informação das seguintes variáveis diárias: tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes”.