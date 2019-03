Índice de confiança do ISEG estável em fevereiro

O índice de confiança do ISEG apurado para fevereiro de 2019 e relativo à evolução da atividade económica portuguesa no curto prazo foi de 34,5 pontos, “o que corresponde, no essencial, a uma estabilização do índice de confiança do painel na evolução da conjuntura face ao valor do índice apurado no mês de janeiro, que foi de 34,4 pontos”, refere em comunicado o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.

Em termos homólogos o índice decresceu 0,9%, seguindo uma tendência que já se manifestara no mês anterior. Manteve-se o consenso dos membros do painel relativamente à evolução económica.

O índice de confiança do ISEG sobre a evolução a curto prazo da economia portuguesa, cujo valor pode variar entre 0 (confiança mínima) e 100 (confiança máxima) é atribuído por um painel de dezasseis professores do ISEG com base em informação quantitativa e qualitativa previamente recolhida e que inclui os apuramentos de um inquérito realizado mensalmente a todos os docentes do ISEG.

O valor do índice é obtido por média simples dos valores entre 0 e 100 atribuídos respetivamente por cada um dos membros do painel. Como indicador de consenso é utilizado o coeficiente de variação dos valores individuais.