Índice dos preços da produção industrial recuou 1,9% em janeiro

A variação homóloga dos índices de preços na produção industrial (IPPI) foi menos 1,9% em janeiro deste ano, mas superior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) aquela registada em dezembro. O maior contribuinte para este valor homólogo foi o agrupamento de bens intermédios que apresentou uma taxa de variação de menos 5,1% no mesmo período (menos 4,7 no mês anterior).

Os dados divulgados, esta quarta-feira, são do Instituto Nacional de Estatística (INE) que sugere ainda que se o agrupamento de energia for excluído da soma, os preços na produção industrial teriam registado uma diminuição de 2,2% (menos 2,1% em dezembro). Já as secções de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, apresentaram o contributo mais influente para a variação do índice total (menos 1,1 p.p.), em resultado de uma taxa de variação homóloga de menos 12,9%. A secção das indústrias transformadoras, com uma redução de menos 0,9%, apresentou um contributo de negativo de 0,8 p.p., segundo as contas do INE.

O IPPI tem como objetivo mostrar a evolução mensal dos preços das transações nas atividades económicas para os mercados interno e externo.