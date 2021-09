INE estima inflação em setembro de 1,5%, valor igual ao de agosto

A inflação homóloga em setembro terá sido de 1,5%, de acordo com a estimativa rápida do INE lançada esta quinta-feira, o que mantém o indicador no mesmo valor registado na anterior leitura de agosto.

Excluindo a volatilidade dos bens alimentares e energéticos, a taxa de variação dos preços foi de 0,9%, isto numa comparação com os valores registados há um ano. Também este valor se mantém idêntico ao registado no anterior mês de agosto.

No que respeita aos bens energéticos, a taxa de variação homóloga é estimada em 10,4%, uma subida em relação ao anterior valor de 9,3%. Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá registado uma queda de 0,3%, o que compara com o recuo de 0,2% registado em agosto.

Nos últimos doze meses, o INE estima que os preços na economia nacional tenham crescido, em média, 0,6%. Em agosto, este indicador situava-se nos 0,5%.

Estes dados constituem ainda uma estimativa rápida do gabinete nacional de estatística, sendo que 13 de outubro é a data marcada para a divulgação dos números consolidados referentes à variação de preços em setembro.