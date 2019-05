Inflação anual da zona euro deverá atingir os 1,7% no mês de abril

A taxa anual de inflação na zona euro deverá chegar aos 1,7% no mês de abril de acordo com as estimativas do serviço estatístico da União Europeia, Eurostat divulgadas esta sexta-feira. Este valor representa uma subida de 0,3% face aos 1,4% registados no mês de março.

Olhando para as principais componentes da inflação na zona euro, a energia deverá registar a taxa anual mais elevada em abril, com 5,4%, um ligeiro aumento face aos 5,3% de março.

De seguida surgem os serviços com uma subida de 0,8%, para 1,9%, face aos 1,1% de março. Os alimentos, álcool e tabaco, descem para os 1,5%, em comparação com os 1,8% de março e por último os bens industriais não energéticos, com uma ligeira subida de 0,2%, face aos 0,1% verificados no mês de março.