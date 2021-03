Inflação foi de 0,9% na zona euro e 1,3% na União Europeia em fevereiro (com áudio)

A taxa de inflação anual na zona euro permaneceu nos 0,9% e fixou-se nos 1,3% na União Europeia (UE) No ano anterior a taxa tinha sido de 1,2% tanto na zona euro, como na União Europeia, de acordo com os dados do gabinete de estatísticas da UE, Eurostat, publicado esta quarta-feira, 17 de março.

Em comparação com janeiro, a inflação anual caiu em dez Estados-Membros, permaneceu estável em três e aumentou em 14.

As taxas anuais mais baixas foram registadas na Grécia (-1,9%), na Eslovénia (-1,1%) e Chipre (-0,9%), enquanto as mais elevadas foram verificadas na Polónia (3,6%), na Hungria (3,3%) e Roménia (2,5%).

No mês de fevereiro, o maior contributo para a taxa de inflação anual na zona euro veio dos serviços (+0,55 pontos percentuais, pp), seguido pela alimentação, álcool e tabaco (+0,29 pp), bens industriais não energéticos (+0,26 pp) e energia (-0,15 pp).