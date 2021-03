Infrações rodoviárias diminuíram em 2020. Saiba quais as multas de trânsito mais frequentes em Portugal

Que erros cometem os portugueses na estrada? Os dados mais recentes constam do relatório de sinistralidade divulgado em novembro pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Comparando 2020 com o período homólogo, verificou-se um aumento do número de infrações por excesso de velocidade (20,8%) e diminuições de 54,2% em infrações pela não utilização de sistemas de retenção (vulgo cadeirinha para crianças), 37,2% nas relacionadas com excesso de álcool no sangue, 25,4% pelo uso de telemóvel, 25,3% pela ausência de cinto de segurança, e 19,7% por falta de inspeção periódica obrigatória.