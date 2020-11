Iniciativa Liberal acusa Governo de “incompetência” e de “destruir” setor da restauração

O deputado da Iniciativa Liberal (IL), anunciou que o partido vai votar contra o estado de emergência argumentando que “não passa cheques em branco”.

Durante a sua intervenção na Assembleia da Republica, João Cotrim Figueiredo criticou as medidas de recolhimento obrigatório decretadas há uma semana que previam o recolher a partir das 23h durante a semana e 13h aos fins de semana, tendo resultado em “aglomerações de pessoas, quebras de facturação de mais de 50% nos serviços, sobretudo a restauração, atividades com empregados com mais de 600 mil clientes”.

Esta tomada de decisão aos olhos do líder parlamentar foi injustificada, dado que, durante a reunião com o Infarmed, que decorreu esta quinta-feira, “ficámos a saber através dos dados do infarmed, através do único estudo que existe, que ir a um restaurante não aumenta o risco de contágio”.

Afirmando portanto que “que o governo tomou decisões que vão destruir um setor”.

O deputado da IL acusa o Governo de “incompetência” na gestão da pandemia e de ser responsável pela “tragédia” em que se transformou a vida de milhares de empresas.

O deputado confirma que o partido vai votar contra o estado de emergência e critica ainda o “requinte adicional de malvadez” do Governo ao impedir, por decreto, a saída de profissionais de saúde do SNS.