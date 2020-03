Iniciativa Liberal elogia decisão do Governo de pagar a 100% salários do setor público e privado

O Iniciativa Liberal elogiou esta quarta-feira a decisão do Governo de pagar a 100% as remunerações dos trabalhadores do setor público e privado. O deputado único do Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, aplaude a intenção do Governo de “tratar todas as pessoas da mesma maneira” e admitir a possibilidade de recorrer aos hospitais privados para combater o surto do novo coronavírus (Covid-19).

“Termos tempo para voltar as nossos duelos de liberalismo e socialismo”, afirmou João Cotrim Figueiredo, no debate quinzenal desta quarta-feira, que tem como tema a prevenção e contenção da epidemia Covid-19.

