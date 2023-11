“Outro pilar importante para nós é a inovação. Que é um pouco o que estamos a fazer aqui, estamos a aprender com os outros, com as startups e empresas que têm boas ideias. Nós investimos nas ideias das outras pessoas, investimos em pessoas em que acreditamos”.

16 Novembro 2023, 21h52

“Ser o CEO de um negócio familiar é desafiante” revelou Rui Miguel Nabeiro, CEO do grupo Nabeiro, que marcou presença na Web Summit com um stand da Delta Ventures, a mais recente aposta da empresa numa incubadora de startups, e que realizou um ‘Face to face with CEO‘.

No último dia do evento, foi possível realizar um ‘Face to Face with CEO‘, que contou com a presença de Rui Miguel Nabeiro e outros empreendedores diante de uma numerosa plateia, e no qual houve lugar a um período de perguntas e respostas.

Durante este evento Rui Miguel Nabeiro afirmou que um dos principais pilares de crescimento da empresa têm sido os mercados internacionais, “Portugal é um mercado fantástico, no entanto é um mercado pequeno para aqueles que têm a ambição de estar no top 10 de empresas de café do mundo”.

“Outro pilar importante para nós é a inovação. Que é um pouco o que estamos a fazer aqui, estamos a aprender com os outros, com as startups e empresas que têm boas ideias. Nós investimos nas ideias das outras pessoas, investimos em pessoas em que acreditamos”.

Durante o evento foram abertas as candidaturas ao projeto Disruption, criado em parceria com a imatch, que pretende acelerar, desenvolver e impulsionar projetos inovadores nas áreas de sustentabilidade, transformação digital e novos produtos e serviços, cujas candidaturas estão abertas até dia 5 de janeiro.

Para a edição deste ano, o grupo lançou o desafio das startups apresentarem e participarem em pitches do evento, com o intuito de estabelecerem parcerias.

A marca lançou uma nova gama de máquinas de café inovadoras e já fez um rebranding da marca. Contudo, o grupo também tem apostado no campo da sustentabilidade e economia circular. Em parceria com a Urban Mushroom Farm a Delta tem “contribuído para a produção sustentável de cogumelos”. “Nós começámos há muito tempo a reciclar nas nossas lojas, estamos a trabalhar em conjunto com a associação de café em Portugal”.

Atualmente o grupo já está a trabalhar com seis startups no âmbito deste projeto, Nam, Why Not, MaisHoreca, Yogen, Creamery, Skizo e Playblock.

Para Rui Miguel Nabeiro, é essencial diferenciarmo-nos e “trazer sempre mais novidades, mantendo a experiência da marca, que é o nosso contrato com o consumidor”.