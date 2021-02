Inspetores do SEF exigem demissão de ministro da Administração Interna

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF) exigiram, esta quinta-feira, a demissão do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita por alegadamente ter mentido na Assembleia da República.

Em comunicado, os inspetores apontam que o “ministro da Administração Interna afirmou esta quarta-feira na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais que a GNR e a PSP estavam a substituir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no controlo de fronteiras”. “Eduardo Cabrita mente e quer extinguir o SEF apenas para esconder não ter feito nada nos oito meses que se seguiram à morte no aeroporto de Lisboa”, asseguram.

Para o presidente do SCIF-SEF, Acácio Pereira, o “ministro foi longe de mais nas suas mentiras na audição na Comissão de Assuntos Constitucionais: é mentira que a Polícia de Segurança Pública ou que a Guarda Nacional Republicana partilhem atualmente, as competências de controlo das fronteiras aéreas e terrestres com o SEF”. “Esta é uma competência exclusiva do SEF, cabendo à PSP e GNR cooperar, como sempre fizeram”, completou.

“Eduardo Cabrita é um político que se afastou em definitivo de qualquer defesa do interesse público e que, hoje, está obcecado com uma única coisa: salvar o seu pescoço e a sua cabeça”, considerou Acácio Pereira. O presidente da SCIF-SEF acredita que “Eduardo Cabrita já fez demasiado mal aos serviços sob sua tutela e ao prestígio e à segurança de Portugal, unicamente para se defender dos seus próprios erros e omissões”. “Tem de se demitir já”, acrescentou.