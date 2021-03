Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana investe 710 milhões para apoiar 15 mil famílias

O Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IRHU) aprovou um investimento de 710 milhões de euros, dos quais 274 milhões são a fundo perdido e 275 milhões com recurso a empréstimo bonificado junto do IHRU para apoiar 15 mil famílias portuguesas, de acordo com um comunicado emitido esta segunda-feira, 1 de março, pelo gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

A entidade assinou até ao fim de fevereiro acordos de colaboração com 25 municípios portugueses, (a que se junta, no caso do município de Évora, um acordo de financiamento com uma empresa municipal) no âmbito do programa 1º Direito.

Os municípios em causa são Arruda dos Vinhos, Lisboa, Almada, Oeiras, Matosinhos, Évora, Loulé, Lousada, Porto, Funchal, Alijó, Paredes, Torre de Moncorvo, Marvão, São João da Madeira, Mafra, Mirandela, Ribeira de Pena, Espinho, Idanha-a-Nova, Grândola, Alcanena, Silves, Viseu e Setúbal, onde já se encontram em curso as Estratégias Locais de Habitação (ELH) definidas pelos respetivos municípios, contabilizando-se 178 casas prontas e entregues às famílias, num total de 17 milhões de euros executados.

Nas intervenções previstas com estes 25 municípios, 57 % são para reabilitação, 20 % para construção e 22 % para aquisição (maioritariamente para reabilitação posterior), sendo que apenas 1 % correspondem a soluções de arrendamento para subarrendamento.

Além destes acordos, foram já validadas mais 10 ELH, que aguardam a assinatura dos respetivos acordos em breve. No total, estas 35 ELH “pretendem dar resposta a cerca de 29 mil famílias, seja através do município, seja através do terceiro setor, seja diretamente junto dos beneficiários diretos, englobando aqui as cerca de 15 mil já sinalizadas nos acordos assinados”, refere o documento.

O programa 1.º Direito tem como principal objetivo a promoção de soluções habitacionais para as famílias mais carenciadas e sem alternativa habitacional e tem previsto um investimento total de 700 milhões de euros até 2024, destinado a comparticipações não reembolsáveis.