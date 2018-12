Instituto Politécnico de Setúbal e governo chinês criam unidade de investigação

A Oficina Lu Ban Portuguesa é já uma realidade, cinco meses passados sobre o estabelecimento da respetiva parceria entre o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) e o governo municipal de Tianjin, na China.

A unidade, que é a única em Portugal e a sexta no mundo a possibilitar um ensino e uma investigação na área da Indústria 4.0, foi inaugurada esta quarta-feira no edifício da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal (ESTSetúbal/IPS).

“Esta inauguração ocorre num momento muito importante para as relações entre Portugal e a China. Queremos contribuir para o seu aprofundamento a nível educativo e científico”, afirmou na cerimónia o presidente do IPS, Pedro Dominguinhos, descrevendo a Oficina Lu Ban Portuguesa como “um projeto inovador que queremos que seja partilhado com a comunidade”.

Para o responsável, esta unidade, que foi construída em estreita colaboração com a Escola Vocacional de Mecânica e Electricidade de Tianjin, encerra “potencialidades imensas”. Entre elas, a nível pedagógico, o “desenvolvimento de uma investigação baseada na prática e a criação de projectos multidisciplinares com a integração de docentes de várias áreas e também de empresas, construindo soluções para problemas complexos e assim potenciando a inovação e a competitividade empresarial”, enumerou.

“Lu Ban, famoso carpinteiro e inventor que viveu há mais de 2000 anos, não é apenas um nome, representa um espírito, é sinónimo de trabalho, sabedoria e inovação. Que a Oficina Lu Ban Portuguesa possa também transmitir este espírito, sendo um modelo, uma inspiração para outras partes do mundo”, afirmou, por seu turno, o presidente do Governo Municipal de Tianjin, Zhang Guoqing.

Da parte do Governo português, a Oficina Lu Ban Portuguesa merece “toda a estima e apoio”, como referiu na sua intervenção o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira.

Na cerimónia, intervieram também a presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, que assinou no mesmo dia uma carta de intenções com vista a uma futura geminação entre Setúbal e Tianjin, para além do presidente da Escola Vocacional de Mecânica e Eletricidade de Tianjin, Zhang Weijin, e do director da ESTSetúbal/IPS, Nuno Pereira, parceiros directos neste projecto.