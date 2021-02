Invasão a capitólio: Advogados de Trump negam que ex presidente dos EUA tenha incentivado violência

Lagarde insistiu que “o pacote inovador do ‘NextGenerationEU’”, o Plano de Recuperação da UE acordado no final do ano passado pelos 27 para a Europa fazer face à crise provocado pela pandemia da covid-19, “deve ser implementado de modo a que a UE e todos os seus Estados-membros saiam desta crise com estruturas económicas mais fortes e um elevado grau de coesão”.