O empresário norte-americano Robert Platek, managing partner da empresa MSD Capital, é o novo investidor da SDUQ do Casa Pia. O clube lisboeta junta-se a um clube italiano e a um emblema dinamarquês, sendo que este grupo poderá crescer até ao final do ano, admite o CEO do Casa Pia, Tiago Lopes, em entrevista ao Jornal Económico.

A curto prazo, quais são os objetivos deste investimento?

Iniciámos este projeto há pouco tempo já que temos cinco meses de operação. A curto prazo, os objetivos deste investimento passam por alicerçar este clube (que tem uma enorme história e reputação) com todos os comportamentos, mecanismos e procedimentos de um clube profissional, garantindo o mais rapidamente possível uma manutenção para almejar outros objetivos na próxima época.

E porquê o Casa Pia?

É um clube com uma história centenária e uma situação financeira ímpar e completamente estabilizada. É um clube sediado em Lisboa e com uma grande reputação social numa região muito influente no que diz respeito à identificação e desenvolvimento de talento. Acima de tudo, aquilo que nos motivou a investir é o facto de ser uma estrutura e uma instituição sem vícios, sem o status quo que muitas vezes acontece nos negócios mas que, neste caso, não nos cria obstáculos a planos empreendedores.

