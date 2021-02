Uma época de resultados muito melhor do que o esperado tem elevado o sentimento dos investidores e afastado os receios de avaliações elevadas. Os analistas esperam agora que os lucros do quarto trimestre para as empresas do S&P 500, principal índice norte-americano, cresçam 2,8%, contra uma previsão de queda de 10,3% no início de janeiro, de acordo com dados da Refinitiv. No dia 10 de fevereiro, eram já 322 as empresas do S&P 500 que haviam divulgado os seus resultados, relativos ao último trimestre de 2020, e cerca de 85% apresentaram lucros melhores que o esperado e quase 65% divulgaram crescimento dos resultados em termos anuais.

Invocando os esforços do pós-Segunda Guerra Mundial para alcançar o pleno emprego e prometer uma política monetária expansionista contínua para ajudar na recuperação da crise pandémica, o presidente da Reserva Federal norte-americana (FED), Jerome Powell, fez um apelo geral na quarta-feira para um “compromisso de toda a sociedade” para trazer os norte-americanos de regresso ao trabalho, especialmente as minorias e os desempregados com remunerações mais baixas, que perderam o seu emprego durante a pandemia.

