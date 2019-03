Investimento de 200 milhões para construir 500 apartamentos na Alta de Lisboa

A promotora imobiliária Solyd Property Developers apresentou esta quinta-feira o projeto ALTEAR, um empreendimento na Alta de Lisboa, cujo investimento será de 200 milhões de euros.

Este projeto vai oferecer ao mercado mais de 500 apartamentos com diferentes tipologias e espaços comerciais variados, espaços verdes e com uma área total de construção superior a 120 mil metros quadrados, que que pretende tornar-se um novo “centro” dentro da cidade.

Localizado na zona do Alto do Lumiar, o ALTEAR conjuga apartamentos que variam das tipologias T1 a T5, áreas de ginásio, espaços verdes, piscinas, parques infantis, estacionamento, e zonas de comércio e serviços.

O maior destaque desta apresentação foi para o primeiro empreendimento do projeto, denominado LAGO ALTEAR, que embora ainda esteja na sua fase de construção, já se encontra disponível para venda. Este projeto é composto por dois edifícios, com 101 apartamentos e sete espaços de comércio disponíveis no total, com vista para o lago e jardim.

Para os quatro sócios-gerentes da Solyd Property Developers, Gonçalo Cadete, João Cardão, João Paula Santos e Tiago Belo, este projeto “vem enriquecer a cidade de Lisboa. Este é um novo centro residencial de referência, que procura garantir uma melhor qualidade de vida às famílias. Construído para responder às suas maiores necessidades de conforto e habitação é um projeto diferenciador com uma relação qualidade-preço muito atrativa nos dias de hoje”.