Investimento de luxo. Whisky e malas entre os artigos mais cobiçados do mundo

O investimento de luxo tem dos objetivos mais cobiçados a nível mundial, com valores que superam facilmente um milhão de euros. O mais recente índice da consultora Knight Frank, relativamente a investimentos de luxo, aponta a existência de 11 objetos primários de maior procura.

Um dos artigos mais procurados pelos colecionadores de luxo são os carros clássicos. Um exemplo que serve de ilustração é a venda do McLaren F1 LM de 1994, que foi vendido em leilão por 19,8 milhões de dólares (17,7 milhões de euros) no ano passado. O Ferrari 312T, que ganhou o campeonato mundial de Fórmula 1 em 1975, conduzido por Niki Lauda arrecadou seis milhões de dólares (5,36 milhões de euros) em leilão.

Por sua vez, um Alfa Romeo 8C 2900 B Touring Berlinetta foi vendido também este verão por 16,7 milhões de euros. Desta forma, as maiores vendas de automóveis para coleções privadas renderam um total de 39,76 milhões de euros. Ainda que tenha apresentado uma quebra de 7% no ano passado, nos últimos dez anos a transferência de veículos clássicos para coleções privadas aumentou 194%.

Também o vinho tem um grande mercado de luxo. Apesar de um ligeiro crescimento de 1% no conjunto do ano passado, este produto valorizou 120% na última década. Os melhores vinhos apresentaram uma procura forte, com os vinhos champanhe e do norte de Itália a aumentar 6% a 8%. Estima-se que até 2023 a indústria vinícola cresça até 423,59 mil milhões de dólares (378,42 mil milhões de euros).

Os whisky raros foram os que apresentam o maior aumento ao longo da década. Com um crescimento de 564%, os whisky estão a tornar-se cada vez mais valiosos. Em 2017, uma garrafa de whisky foi vendida em leilão por 16 milhões de dólares (14,29 milhões de euros), comprovando que este é um mercado em crescimento.

As malas de senhora, de marcas bastante conhecidas, aumentaram o seu valor comercial. Com um aumento de 13% no valor de 2019, as malas de senhora apresentaram um crescimento exponencial de 108% nos últimos 10 anos, sendo que o valor de venda das malas da Hermès superam facilmente os cinco mil euros.

Diamantes coloridos, relógios, moedas, arte, selos do correio e jóias constam na lista de artigos que mais valor têm para o investimento de luxo.