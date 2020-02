Irão regista 210 mortos devido ao coronavírus. Deputados acusam governo de esconder números

Pelo menos 210 pessoas morreram devido ao surto do coronavírus no Irão. Segundo a informação avançada pela imprensa iraniana, esta sexta-feira, este valor vai muito além dos comunicados oficiais do governo iraniano que relataram ainda esta manhã apenas 34 vítimas mortais.

De acordo com o deputado iraniano Gholamali Jafarzadeh Imenabad, “as estatísticas apresentadas até agora não são verdadeiras” e os “números horríveis” de mortes que foram registadas nos cemitérios na cidade de Rasht, em Imenabadi, no norte do Irão, não coincidem com os valores oficiais reportados.

“Tenho dados sobre o número de mortes devido ao coronavírus de três cemitérios diferentes em Rasht e devo dizer que os números são muito maiores do que o que está a ser dito”, acrescentou Imenabadi ao Al-Arabiya. “Não é como se pudéssemos esconder os cemitérios”.

Um outro deputado iraniano, Mahmoud Sadeghi, alega que o governo está a esconder a gravidade do surto recordado que a Turquia alertou, a 21 de fevereiro, que o Irão já havia registado cerca de 750 casos confirmados. Um porta-voz do Parlamento iraniano anunciou, na quarta-feira, que qualquer cidadão que esteja “a espalhar boatos” sobre o vírus será condenado a açoitamento até três anos de prisão.

Na sexta-feira, o Irão registou 388 casos da doença e 34 mortes. A BBC informou que o número de mortos era “pelo menos” 210, citando fontes em hospitais iranianos. As orações de sexta-feira em todo o país foram canceladas.

Para além de cidadãos, também já vários funcionários do governo iraniano contraíram o coronavírus. Num caso altamente divulgado, o vice-ministro da Saúde Iraj Harirchi foi filmado a suar intensamente e a limpar o rosto com um lenço durante uma conferência de imprensa destinada a atualizar o público sobre a disseminação do coronavírus. Apenas um dia após tranquilizar o país que o vírus estava sob controlo, Harirchi confirmou que havia contraído a pneumonia viral.