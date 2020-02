Irlanda. Sinn Fein pode vencer eleições mas formar Governo vai ser complicado

O partido da ala da esquerda, cujo objetivo é reunir as duas Irlandas, pode ganhar mais votos do que os rivais nas eleições gerais irlandesas deste sábado, 8 de fevereiro, aponta o ‘The Wall Street Journal’. As opiniões são provenientes de pesquisas recentes junto da população, podendo ser esta a melhor exibição da esquerda no país.

De acordo com as pesquisas, Sinn Féin, historicamente ligado ao IRA, pode ganhar 25% dos votos expressos, em comparação com Fianna Fáil que deverá receber 24% e 20% para Fine Gael, sendo que estes dois últimos nomes estão ligados aos dois partidos de centro-direita que alternaram o governo da Irlanda, desde que o país conquistou a independência do Reino Unido em 1922.

Ainda assim, mesmo que Féin vença as eleições irlandesas com o maior número de votos, é improvável que o partido consiga formar governo, uma vez que nenhum outro grande partido está disposto a fazer coligação. Este é um obstáculo para Sinn Féin, que começou na política com o Exército Republicano Irlandês, o grupo que travou uma guerra de três décadas para unir à força a Irlanda.

Após o acordo de paz em 1998 com o Reino Unido, Féin concentrou-se em tornar o partido político mais convencional e em expandir-se além das fronteiras entre Irlanda e Irlanda do Norte, encontrando eleitores nas zonas mais pobres e de Dublin e do interior do país.

As pesquisas indicam que os novos eleitores de Sinn Féin são pessoas mais jovens, que não têm memória direta do violento conflito no final do século XX, e que vêem em Féin uma alternativa ao estabelecimento de centro-direita. Este tipo de eleitores tem crescido nas últimas duas décadas, no mesmo momento em que a Irlanda lutava contra uma grave crise económica enquanto país independente, acabando por manchar a reputação de Finna Fáil, que é líder do partido mais popular.

Sinn Féin tem beneficiado da transição da nova geração de líderes que não estão diretamente associados ao passado violento do partido. Nas últimas eleições irlandesas, Féin recebeu menos votos do que as pesquisas sugeriam, mas estas eleições podem mudar o futuro do país

Tanto Fianna Fáil como Fine Gael descartaram entrar em coligação com Sinn Féin, citando o seu passado violento. Mas mesmo sem fazer parte do novo governo, Sinn Féin fortalecido pelas eleições pode promover um caminho de preparação para uma única Irlanda, agora que o Brexit chegou. A aspiração de longa data do partido liderado por Féin parece mais fácil que o Reino Unido votou para deixar a União Europeia, um caminho oposto pela maioria dos eleitores na Irlanda do Norte.