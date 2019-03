Israelitas exigem demissão de Netanyahu indiciado por corrupção

Centenas de israelitas saíram este sábado às ruas de Telavive e Jerusalém para exigir a demissão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em causa estão as acusações do Ministério Público contra o chefe do Executivo de Israel, que está acusado de crimes de corrupção, fraude e abuso de confiança no exercício das suas funções.

As manifestações foram convocadas por partidos de esquerda tendo como destino a sede do Likud, o partido que suporta o atual Governo. Nos cartazes dos protestantes podia ler-se: “Está na hora de Netanyahu partir” e “Netanyahu: o ministro do crime”. Por outro lado, várias pessoas saíram também às ruas para apoiar o líder israelita

Os protestos acontecem depois de, na sexta-feira, o Ministério Público israelita ter anunciado a intenção de acusar Benjamin Netanyahu de ter favorecido empresas de comunicação em troca da publicação de notícias positivas sobre o Governo. Sob Benjamin Netanyahu, recaem ainda as suspeitas de ter recebido presentes de vários magnatas em troca de favores políticos.

Caso se venham a comprovar as acusações, o chefe do Executivo israelita pode vir a ter de responder na Justiça pelos crimes de corrupção, fraude e abuso de confiança. Benjamin Netanyahu diz estar a ser vítima de “uma caça às bruxas” e garante que vai provar a sua inocência.