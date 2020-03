“Isto não é um ‘all in’ financeiro”, garante Frederico Varandas sobre Rúben Amorim

Frederico Varandas, presidente do Sporting, garantiu que a aposta do clube no treinador Rúben Amorim, que vai ter um custo de 10 milhões de euros aos cofres de Alvalade, não se trata de um “all in financeiro” para os ‘leões’.

O presidente do Sporting justificou a contratação de Rúben Amorim com a necessidade do Sporting ter um treinador que vai potenciar e criar valor. “O treinador certo poderá valorizar um plantel em 30 a 40 milhões de euros”, realçou o dirigente sendo que este técnico poderá, de acordo com Varandas, pode fazer com que um jogador que esteja nos sub-23 possa ser vendido por 30 milhões de euros.

Rúben Amorim chegou a acordo total com o Sporting CP mas António Salvador, presidente dos bracarenses, manteve-se irredutível no valor da cláusula, que está fixado em 10 milhões de euros. Ao que o JE apurou, a direção do Sporting ainda tentou reduzir o valor do treinador mas o presidente do Sp. Braga argumentou que a equipa está em terceiro lugar na Liga e em luta direta com o Sporting para o apuramento para a Liga Europa.

Em cima da mesa na negociação entre técnico e a direção liderado por Frederico Varandas está um salário de perto de 3 milhões de euros por época, sendo que o contrato deverá ser de duas temporadas mais uma de opção, até 2023.