IVAucher chega dia 1 de junho. Saiba como funcionará o “IVA que vai e volta”

Dia 1 de junho marcará a entrada em vigor do IVAucher, a medida desenhada pelo Governo para estimular o consumo nos sectores da restauração, alojamento e cultura. A medida havia sido pensada para o início deste ano, mas o confinamento geral decretado no final de janeiro alterou os planos do Executivo.

Esta medida permitirá aos contribuintes acumularem automaticamente 100% do IVA gasto nestes sectores, sendo que posteriormente este pode ser utilizado em compras nas mesmas atividades, sendo o montante descontado até 50% da fatura.

Tal como sucedeu noutros países europeus, nomeadamente no Reino Unido, a ideia passa por fornecer um desconto na hora aos consumidores, de forma a estimular a procura em determinados sectores. No entanto, os moldes em que este desconto se processará são ligeiramente diferentes do que sucedeu para a restauração britânica.

O processo decorrerá em três fases: a primeira, abrangendo junho, julho e agosto, serve para acumular o IVA decorrente das compras em estabelecimentos cuja classificação de atividade económica (CAE) principal seja a CAE 55, o segmento do alojamento, a CAE 56, que define os estabelecimentos de restauração e similares, e os CAE 90 e 91, que se reportam a atividades artísticas e literárias, outras atividades culturais, livrarias e cinemas.

Assim, nesta primeira fase, basta a um consumidor indicar o seu Número de Identificação Fiscal (NIF) aquando de uma compra num destes estabelecimentos e o IVA correspondente será imediatamente contabilizado como saldo no programa IVAucher.

Nesta fase, não existe para os comerciantes qualquer tipo de ação ou registo a fazer, ficando o IVA das compras efetuadas em lojas ou negócios com os CAE especificados automaticamente contabilizadas para o programa, sem prejuízo do seu recebimento para o estabelecimento.

De seguida, em setembro, segue-se a fase do apuramento. Esta servirá para contabilizar as faturas abrangidas pelo programa, eliminando, por exemplo, faturas anuladas ou às quais não correspondeu uma compra efetiva. Apesar de muitos estabelecimentos contarem já com um reporte automático das suas faturas, outros fazem-no apenas através do ficheiro SAF-T, que é entregue no final do mês, daí que haja necessidade de realizar um apuramento dos saldos de cada contribuinte.

Cada contribuinte poderá consultar o seu saldo a qualquer momento na sua app eFatura ou na aplicação de consumidor do IVAucher.

A fase seguinte, que se desenrolará em outubro, novembro e dezembro, será para os consumidores usarem este saldo. Será neste passo que a adesão ao programa é necessária, para que o contribuinte possa ter associado ao seu saldo IVAucher um cartão de pagamento.

Assim, a adesão ao programa (que pode ser feita durante todo o período em que este vigora, ou seja, entre 1 de junho e 31 de dezembro) tem de ser feita online, pelo website ou app do IVAucher, ou através de um dos mais de 3 mil pontos de venda Pagaqui, onde se poderá associar o NIF de determinado contribuinte a uma ou mais contas bancárias.

A ideia passa por validar a identidade do contribuinte e a titularidade da conta associada, visto que o usufruto do saldo acumulado é feito a partir de um cartão de pagamento. Deste modo, os comerciantes que decidam disponibilizar esta possibilidade necessitarão de um terminal de pagamento automático (TPA) da Pagaqui, Viva Wallet ou outro operador aderente, sendo que o interface do programa está aberto para adesão universal de outros operadores.

Alternativamente, e para os estabelecimentos onde não existe um TPA, o consumidor poderá indicar ao comerciante o seu NIF e este, através do software de faturação ou da app de comerciante IVAucher, emite um pedido de autorização para a app do contribuinte, a quem basta validar a operação no seu smartphone. Esta opção torna-se particularmente relevante considerando os 40% de estabelecimentos dos sectores abrangidos que não possuem um TPA.

Os comerciantes aderentes estarão identificados com um selo IVAucher, de forma a sinalizar aos consumidores que aceitam pagamentos neste âmbito. Este será disponibilizado aquando do registo dos comerciantes no programa.

Dada a contabilização automática do IVA das compras nestes sectores, os consumidores terão de aderir ao programa para, mais tarde, poderem descontar este saldo. No entanto, caso não o façam ou não gastem o montante todo que acumularam, o remanescente continuará a contar para efeitos de IRS.

De forma a proteger a privacidade dos utilizadores, o programa não envolve recolha de dados não públicos dos contribuintes, sendo a gestão dos dados uma responsabilidade da operadora da aplicação. Simultaneamente, a Autoridade Tributária não está envolvida no processo, de forma a não criar suspeitas nos contribuintes de algum tipo de supervisão de contas bancárias associadas a um determinado NIF.